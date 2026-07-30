Страна и люди
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Страна и люди

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Почему СССР так отстал по пенсиям от развитых капстран

Почему СССР так отстал по пенсиям от развитых капстран

Пенсии были ещё в Древнем Риме. Платили их вышедшим в отставку военным, но, например, крестьяне пенсии не получали: не от государства, во всяком случае.

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Комментарии
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Maxim
Пенс система - солидарная, в 80е было 8 работяг - на одного пенса, ныне - наоборот, мигры - не платят в ПФР..
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1 м.
Олег Орлов
Просто капиталисты поняли, что воспитанный с детства работник будет более квалифицированным и понимающим... А потому , впервые 8 часовой рабочий день впервые не Ленин ввел, а на десять лет раньше Генри Форд...  Так же бабушке с дедушками воспитанием надо заниматься.. Исключительно для прибыли...
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1 м.