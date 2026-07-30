Почему СССР так отстал по пенсиям от развитых капстран

Олег Орлов

Просто капиталисты поняли, что воспитанный с детства работник будет более квалифицированным и понимающим... А потому , впервые 8 часовой рабочий день впервые не Ленин ввел, а на десять лет раньше Генри Форд... Так же бабушке с дедушками воспитанием надо заниматься.. Исключительно для прибыли...