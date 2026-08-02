О размещении гиперзвуковой ракеты YJ-20 на эсминцах проекта 052D Анализ поступающих данных свидетельствует о знаковом событии в развитии ударных возможностей ВМС НОАК.
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О размещении гиперзвуковой ракеты YJ-20 на эсминцах проекта 052D Анализ поступающих данных свидетельствует о знаковом событии в развитии ударных возможностей ВМС НОАК.
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