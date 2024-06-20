Ведущие банки России провели более четверти от всех платежей по картам в Европе

Пять ведущих банков России в 2023 году обработали свыше 55 млрд транзакций по оплате покупок с использованием карт, что составило 27,9% от общего числа безналичных платежей (197,3 млрд транзакций), проведенных в Европе.
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