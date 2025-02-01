Проще простого. Соединяем гречку, картофель и ужин готов

Аппетитный ужин можно приготовить из самых простых продуктов – достаточно соединить отварной картофель с гречкой! Ингредиенты: Гречка (вареная) – 1 стакан Картофель – 3 средние штуки Лук репчатый – 1 штука Яйцо куриное – 1 штука Чеснок – 3 зубчика Панировочные сухари – 4-5 ст л (для обвалки) Растительное масло – 3-4 ст л (для жарки) Соль – по вкусу Специи (черный перец, паприка, сушеный чеснок, зелень) – по вкусу Пошаговый процесс приготовления: 1.