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Steak Lovers

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Проще простого. Соединяем гречку, картофель и ужин готов

Проще простого. Соединяем гречку, картофель и ужин готов

Аппетитный ужин можно приготовить из самых простых продуктов – достаточно соединить отварной картофель с гречкой! Ингредиенты: Гречка (вареная) – 1 стакан  Картофель – 3 средние штуки Лук репчатый – 1 штука Яйцо куриное – 1 штука Чеснок – 3 зубчика Панировочные сухари – 4-5 ст л (для обвалки) Растительное масло – 3-4 ст л (для жарки) Соль – по вкусу Специи (черный перец, паприка, сушеный чеснок, зелень) – по вкусу Пошаговый процесс приготовления: 1.

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