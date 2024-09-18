📲 Дипфейки в соцсетях: журналисты «Крым 24» разобрались, как мошенники создают подделки В последнее время просторы интернета наполнены фейковыми видео.
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📲 Дипфейки в соцсетях: журналисты «Крым 24» разобрались, как мошенники создают подделки В последнее время просторы интернета наполнены фейковыми видео.