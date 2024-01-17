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Пекин ожидает, что Вашингтон выполнит свои обещания по поводу Тайваня

Пекин ожидает, что Вашингтон выполнит свои обещания по поводу Тайваня

Китай рассчитывает, что США на деле выполнят свои обещания по поводу Тайваня и не станут поддерживать независимость полуострова, сообщил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

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