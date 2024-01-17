Пекин ожидает, что Вашингтон выполнит свои обещания по поводу Тайваня

Китай рассчитывает, что США на деле выполнят свои обещания по поводу Тайваня и не станут поддерживать независимость полуострова, сообщил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
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