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Сергей Лавров: нужна проверка чистоплотности наших украинских соседей

Сергей Лавров: нужна проверка чистоплотности наших украинских соседей

Как министр иностранных дел России раскрывал глаза на закулисье международной политики корреспондентам “Ъ” Почему никогда не верили американцам, и вот опять? Зачем продлевать ДСНВ? Когда в американском посольстве в Москве снова начнут выдавать визы? Чей голос окажется громче: Стивена Уиткоффа или Кита Келлога? Что произошло в Сумах? В чем первопричина всего? Министр иностранных дел России Сергей Лавров искал ее вместе с корреспондентами “Ъ” Анастасией Домбицкой и Андреем Колесниковым.

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