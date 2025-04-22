Число выданных ипотечных займов в 2025 году резко снизится

По итогам 2025 года число выданных в России ипотечных кредитов опустится до уровней 2016–2017 годов. Об этом во вторник, 22 апреля 2025 года, РБК со ссылкой на прогноз аналитиков агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).