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Число выданных ипотечных займов в 2025 году резко снизится

Число выданных ипотечных займов в 2025 году резко снизится

По итогам 2025 года число выданных в России ипотечных кредитов опустится до уровней 2016–2017 годов. Об этом во вторник, 22 апреля 2025 года, РБК со ссылкой на прогноз аналитиков агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

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