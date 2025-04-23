Торговая политика Трампа привела к укреплению швейцарского франка

Валюта Швейцарии укрепилась примерно на 9% к доллару США ($1,24 за швейцарский франк — FM) в апреле на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа и готовится показать лучший месячный результат с финансового кризиса 2008 года, сообщает Reuters.