The Moscow Post

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Мутная заводь Олерского

Мутная заводь Олерского

Как Виктор Олерский "платил" по старым счетам Игорю Сечину?.Как сообщает корреспондент The Moscow Post, член совета директоров ПАО "Совкомфлот" и председатель совета директоров ООО "ВодоходЪ" Виктор Олерский оформил в лизинг теплоход "Мустай Карим".

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