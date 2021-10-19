Мутная заводь Олерского

Как Виктор Олерский "платил" по старым счетам Игорю Сечину?.Как сообщает корреспондент The Moscow Post, член совета директоров ПАО "Совкомфлот" и председатель совета директоров ООО "ВодоходЪ" Виктор Олерский оформил в лизинг теплоход "Мустай Карим".
Как Виктор Олерский "платил" по старым счетам Игорю Сечину?.Как сообщает корреспондент The Moscow Post, член совета директоров ПАО "Совкомфлот" и председатель совета директоров ООО "ВодоходЪ" Виктор Олерский оформил в лизинг теплоход "Мустай Карим".
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