В России призвали проверить пожарную безопасность на всех складах маркетплейсов

Проверить соблюдение норм пожарной безопасности на всех складах маркетплейсов в России после пожара, произошедшего на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, предложил главе МЧС Александру Куренкову депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев.
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