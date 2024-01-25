В России призвали проверить пожарную безопасность на всех складах маркетплейсов

Проверить соблюдение норм пожарной безопасности на всех складах маркетплейсов в России после пожара, произошедшего на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, предложил главе МЧС Александру Куренкову депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев.