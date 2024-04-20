Запеченная цветная капуста с маслинами

Запеченная цветная капуста с заправкой из маслин - практически 100% овощей, пользы и вкуса! Эта запеченная капуста вполне может быть самостоятельным основным блюдом в пост или являться оригинальным гарниром к мясу/рыбе/птице, когда поста нет.