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В Госдуме рассказали, кому положен бесплатный проезд, лекарства и путевка в санаторий

Ветераны боевых действий могут бесплатно получить набор социальных услуг, который включает лекарства, медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевку в санаторий и бесплатный проезд.

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