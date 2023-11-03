«Глазам не верю неужели в самом деле ты пришла»: Пугачиха вернулась

Надежда Сейчас в России много людей ездят отдыхать по миру. Ну отдохнула бабушка, приехала домой, что за ажиотаж.

АВ Александр Виноградов Эта старая проститутка свой голос давно пропила и прокурила.Так что на концертах смотреть нечего.Она уже давно старая,пропитая пенсионерка с апломбом и гонором. Тьфу,мерзость.