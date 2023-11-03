Политнавигатор Популярная в конце 20-го века певица Алла Пугачева вернулась сегодня в Россию.
«Глазам не верю неужели в самом деле ты пришла»: Пугачиха вернулась
Комментарии
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Надежда
Сейчас в России много людей ездят отдыхать по миру. Ну отдохнула бабушка, приехала домой, что за ажиотаж.
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15 час.
АВ
Александр Виноградов
Эта старая проститутка свой голос давно пропила и прокурила.Так что на концертах смотреть нечего.Она уже давно старая,пропитая пенсионерка с апломбом и гонором. Тьфу,мерзость.
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12 час.
Юлия Белова
Ох... Это уже скучно. Абсолютно ничего от неё не хочу. Расстреливать, пожалуй, не надо. А вот общественную обструкцию поддерживаю
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2 час.
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