Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне раздражен массированными ответными ударами российской армии на террористические атаки украинских беспилотников.
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