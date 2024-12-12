Здоровье детей и увеличение продолжительности жизни: итоги работы нацпроекта «Здравоохранение»

<!–Категория: –> <!– window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 211731, containerId: ‘adfox_16389669126889826’, params: { p1: ‘crtqp’, p2: ‘y’, puid1: ”, puid2: ”, puid3: ”, puid4: ” } }) }) –> Реализация одного из ключевых национальных проектов «Здравоохранение» улучшает качество оказания медицинских услуг, способствует обновлению медицинской инфраструктуры, ликвидации кадрового дефицита отрасли, повышению и доступности медицинской помощи, внедрению новых методов в профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.