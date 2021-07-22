Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлоеВоенное дело«Третий Сталинский удар»: как советские войска выбили немцев из Крыма Освобождение Крыма в 1944 году часто именуют «Третьим Сталинским ударом», что не совсем верно.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВальтер ЮпитерВойна не может быть без потерь в живой силе. НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА!!! Может этот писатель смог бы один сидя у компьютера и стуча пальцами по клавиатуре сам победить фашистов? Не зная ничего в военном деле не следует лезть не в свои сани.Nikolay StepanovСогласен, таких любителей хватает.Комментировать
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