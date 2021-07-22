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«Третий Сталинский удар»: как советские войска выбили немцев из Крыма

«Третий Сталинский удар»: как советские войска выбили немцев из Крыма

Освобождение Крыма в 1944 году часто именуют «Третьим Сталинским ударом», что не совсем верно.

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Вальтер Юпитер
Война не может быть без потерь в живой силе. НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА!!! Может этот писатель смог бы один сидя у компьютера и стуча пальцами по клавиатуре сам победить фашистов? Не зная ничего в военном деле не следует лезть не в свои сани.
Nikolay Stepanov
Согласен, таких любителей хватает.

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