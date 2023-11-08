Руководство Китая поставило промышленности задачу наладить массовое производство андроидов к 2025 году

Как сообщает издание South China Morning Post, Правительство КНР поставило задачу наладить в предельно короткие сроки — а именно, к 2025 году — серийное производство человекоподобных роботов, а к 2027 году занять лидирующее положение в мире в этой области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии