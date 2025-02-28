Зеленский о конфликте с Трампом: надежда на восстановление отношений

В эфире Fox News Владимир Зеленский выразил надежду на восстановление отношений с Дональдом Трампом после их перепалки в Белом доме, которая привела к отмене сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.
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