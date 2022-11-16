Губернатор Малков анонсировал покупку 10 новых троллейбусов для Рязани

Глава региона отметил, что в текущем году из 80 старых троллейбусов будут заменены 50 единиц. Напомним, ранее губернатор Малков рассказывал, что в областной центр уже поступили 10 новых троллейбусов, столько же будет закуплено до конца года.
Глава региона отметил, что в текущем году из 80 старых троллейбусов будут заменены 50 единиц. Напомним, ранее губернатор Малков рассказывал, что в областной центр уже поступили 10 новых троллейбусов, столько же будет закуплено до конца года.
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