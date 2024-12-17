Казань вошла в топ-5 популярных городов для путешествий в одиночку в декабре

Казань вошла в пятерку самых популярных направлений для одиночных путешествий в декабре. Средняя продолжительность пребывания таких туристов в городе составляет три ночи, а стоимость ночлега — 2827 рублей.
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