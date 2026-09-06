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У школьницы из Перми начался приступ эпилепсии из-за вейпа

У школьницы из Перми начался приступ эпилепсии из-за вейпа

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова 15-летнюю жительницу поселка Прикамский в Пермском крае госпитализировали в результате отравления вейпом.

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