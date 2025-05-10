НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

«Виннипег» сравнял счет в серии с «Далласом» (1-1), выиграв 2-й матч – 4:0. Хеллибак сделал шатаут, Элерс набрал 2+1

«Виннипег» сравнял счет в серии с «Далласом» (1-1), выиграв 2-й матч – 4:0. Хеллибак сделал шатаут, Элерс набрал 2+1

«Джетс» обыграли «Старс» на домашней арене во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли.  Вратарь канадского клуба Коннор Хеллибак впервые в текущем плей-офф сыграл на ноль, отразив 22 броска техасцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх