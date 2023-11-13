Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми

В столице работает 40 школ приемных родителей Сегодня, во Всемирный день сирот, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в столице создаются максимально комфортные условия для семей, усыновляющих детей из приютов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии