Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность провести переговоры с РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским призвал не упускать возможность провести переговоры с Россией в Стамбуле, сообщила вечером 12 мая канцелярия турецкого лидера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии