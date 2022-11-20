В школах Севастополя проходят уроки финансовой грамотности

В рамках проекта «Академия финансовой грамотности» при поддержке правительства Севастополя благотворительный фонд «Севастопольский парус» совместно с кафедрой «Финансы и кредит» СевГУ провели в школе «Экотех+» урок по финансовой грамотности.
В рамках проекта «Академия финансовой грамотности» при поддержке правительства Севастополя благотворительный фонд «Севастопольский парус» совместно с кафедрой «Финансы и кредит» СевГУ провели в школе «Экотех+» урок по финансовой грамотности.
Свежие комментарии