Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В школах Севастополя проходят уроки финансовой грамотности

В рамках проекта «Академия финансовой грамотности» при поддержке правительства Севастополя благотворительный фонд «Севастопольский парус» совместно с кафедрой «Финансы и кредит» СевГУ провели в школе «Экотех+» урок по финансовой грамотности.

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