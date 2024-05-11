Почему не нужно сливать жидкость из банок с консервированным горошком и другими бобовыми

Сезон свежего зелёного горошка слишком быстротечен, чтобы рассчитывать на него. А консервированный или замороженный есть всегда, но для последнего нужен морозильник, а баночка с горошком может спокойно стоять на полке, чтобы в нужное время он стал участником оливье, винегрета, салатов с рыбой, ….