АЛФАВИТ РУСОВ И ТАТАР (ч. III) МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ Итак, в ходе размышлений стало ясно, что количество букв арабского алфавита символизирует собой наш мир, или просто свет, через позиционную схему 1+2+3+4+5+6+7.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 100 дней без удар...
- 100 дней без удар...
- Четыре бонуса для...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым