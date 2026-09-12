Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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АЛФАВИТ РУСОВ И ТАТАР (ч. III)

АЛФАВИТ РУСОВ И ТАТАР (ч. III)

АЛФАВИТ РУСОВ И ТАТАР (ч. III) МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ           Итак, в ходе размышлений стало ясно, что количество букв арабского алфавита символизирует собой наш мир, или просто свет, через позиционную схему 1+2+3+4+5+6+7.

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