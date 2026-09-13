У бывшего замгендира «Роскосмоса» Фролова выявили рак четвёртой стадии

У бывшего заместителя гендиректора «Роскосмоса» Олега Фролова выявили рак четвёртой стадии, защита фигуранта уголовного дела о махинациях при создании барокомплекса для испытаний требует привлечь к ответственности ведущего это дело следователя СКР.