Полковник Райснер назвал танки Leopard бесполезными для ВСУ

Дмитрий Гурин

Интересно а у самих потомков Гудериана есть навыки войны на этих гробах на полях Украины? Хоть бы историю 2-й мировой почитали........ И куда им в чернозем с "перекормом" на 15,8 тонн , Леопард 2, по сравнению с нашим Т-90 а по сравнению с Т-72 и того больше.