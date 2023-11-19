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Полковник Райснер назвал танки Leopard бесполезными для ВСУ

Полковник Райснер назвал танки Leopard бесполезными для ВСУ

Применение ВСУ немецких танков Leopard не привело к изменениям на поле боя, заявил полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Интересно а у самих потомков Гудериана есть навыки войны на этих гробах на полях Украины? Хоть бы историю 2-й мировой почитали........ И куда им в чернозем с &quot;перекормом&quot; на 15,8 тонн , Леопард 2, по сравнению с нашим Т-90 а по сравнению с Т-72 и того больше.
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