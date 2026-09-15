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Владимирские новости

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На М-7 у Гороховца закрыли левый мост через Клязьму

На М-7 у Гороховца закрыли левый мост через Клязьму

Ремонт моста через Клязьму продлится до ноября 2026 года, сейчас весь транспорт перенаправлен на правый мост с ограничением по массе до 20 тонн.

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