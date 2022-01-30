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Михаил Шашилов: «Васнецова и Казакевич указали, что переболели коронавирусом, но им никто не говорил, что необходимо приложить справку о перенесенной болезни»

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о проблемах, возникших у биатлонисток Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой в аэропорту перед вылетом на Олимпиаду в Пекине.

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