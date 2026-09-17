В Лениногорском районе 291 работник занесен на Электронную доску почета РТ

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» В Лениногорском районе Татарстана на Электронную доску почета занесены 92 трудовых коллектива и 291 работник.
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