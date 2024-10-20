Локомотив-Арена и три жилмассива лишились света из-за порыва кабеля в Новосибирске

По данным региональных электросетей, авария произошла днем, 20 октября. Без света остались многоквартирные дома жилых комплексов «Молодежный» и «созвездие», в микрорайоне «Закаменский» и в доме на Тополевой, 27.
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