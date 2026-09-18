Two chimpanzees escape enclosure at Taipei Zoo

Taiwan's Taipei Zoo revealed two chimpanzees were tranquilized after escaping from their enclosure and wandering into public areas.
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