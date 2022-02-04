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НХЛ и профсоюз игроков обсуждают проведение Кубка мира в феврале 2024 года (Пьер ЛеБрюн)

НХЛ и Ассоциация игроков начали обсуждать проведение Кубка мира в 2024 году, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

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