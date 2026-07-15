Картиночная галерея, которая поставит вас на голову выше окружающих в интеллектуальном плане! фото: соцсетиMAXIM поздравляет с юбилеем одного из величайших художников не нашей с вами современности, но всех времен и народов! Сегодня где-то там, в вечности, отмечает свое 420-летие Рембрандт Харменс ван Рейн, известный как просто Рембрандт.