Картиночная галерея, которая поставит вас на голову выше окружающих в интеллектуальном плане! фото: соцсетиMAXIM поздравляет с юбилеем одного из величайших художников не нашей с вами современности, но всех времен и народов! Сегодня где-то там, в вечности, отмечает свое 420-летие Рембрандт Харменс ван Рейн, известный как просто Рембрандт.
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