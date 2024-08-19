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Закон и Порядок

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Мигрант решил спрятаться в стиралку от полиции, но в РФ такое не прокатит

Мигрант решил спрятаться в стиралку от полиции, но в РФ такое не прокатит

Avia.pro - СМИ Благословенная пятница, как же она прошла под покровом правосудия и решимости! В российских городах разыгралась настоящая драма, достойная пера Шекспира и юмора Зощенко, когда доблестные силовики Краснодара, Подмосковья и Новосибирска устроили рейды на улицах, словно отыгрывая сцены из лучших комедийных боевиков.

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Комментарии
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АР
Александр Рожков
А чё? Стиралку то включили? Отмыли до бела?
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10 час.

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