В больнице имени Пирогова более 200 детей прошли реабилитацию с помощью уникальной "Экзокисти"

Инновационные методики реабилитации детей с поражением центральной нервной системы разработаны специалистами Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова Минздрава России и помогли восстановиться десяткам маленьких пациентов.
Инновационные методики реабилитации детей с поражением центральной нервной системы разработаны специалистами Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова Минздрава России и помогли восстановиться десяткам маленьких пациентов.
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