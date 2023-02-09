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В больнице имени Пирогова более 200 детей прошли реабилитацию с помощью уникальной "Экзокисти"

В больнице имени Пирогова более 200 детей прошли реабилитацию с помощью уникальной "Экзокисти"

Инновационные методики реабилитации детей с поражением центральной нервной системы разработаны специалистами Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова Минздрава России и помогли восстановиться десяткам маленьких пациентов.

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