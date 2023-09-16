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Филимонов о том, нужно ли «Спартаку» менять Абаскаля: «Это замена шила на мыло. Не знаю, кто должен прийти, чтобы сделать из команды боеспособную единицу»

Филимонов о том, нужно ли «Спартаку» менять Абаскаля: «Это замена шила на мыло. Не знаю, кто должен прийти, чтобы сделать из команды боеспособную единицу»

«Нужно ли «Спартаку» менять Абаскаля? Это по большому счету замена шила на мыло. Не знаю, кто должен прийти в команду, чтобы из этого коллектива сделать боеспособную единицу.

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