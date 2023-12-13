Семьи погибших участников СВО получат социальные выплаты в течение года

Семьи участников специальной военной операции (СВО), погибших в ходе выполнения своих обязанностей, смогут получить значительную финансовую компенсацию от государства в течение года, передает "Царьград" комментарий Госдумы.
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