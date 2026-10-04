The Economist: ученые приближаются к созданию опасной «зеркальной жизни»

Ученые приближаются к созданию «зеркальной жизни» — искусственных организмов, которые могут представлять серьезную опасность, пишет The Economist.
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