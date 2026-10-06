Готовим харчо из говядины: потрясающий рецепт с ткемали и грецкими орехами

Густой, пряный и наваристый суп харчо из говядины на косточке с глубоким мясным ароматом, приятной кислинкой ткемали и характерной ореховой ноткой.
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