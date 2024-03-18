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ЦИК: По итогам обработки 100% протоколов в Москве Путин набирает 85,13% голосов

ЦИК: По итогам обработки 100% протоколов в Москве Путин набирает 85,13% голосов

На территории Москвы, в соответствии с результатами обработки 100 процентов протоколов, в рамках выборов президента России кандидат на пост лидера страны Владимир Путин сумел набрать 85,13 процента голосов.

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