В Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг по недвижимости

Москвичи смогут быстрее изменить адрес, а также согласовать предоставление участка и межевой план В Москве сократили сроки предоставления трех государственных услуг, связанных с земельными вопросами и адресацией объектов недвижимости.
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