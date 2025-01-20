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В Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг по недвижимости

В Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг по недвижимости

Москвичи смогут быстрее изменить адрес, а также согласовать предоставление участка и межевой план В Москве сократили сроки предоставления трех государственных услуг, связанных с земельными вопросами и адресацией объектов недвижимости.

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