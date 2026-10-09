Цены на туры на Филиппины снизились на 11,2% в октябре

Минимальная стоимость тура на двоих на Филиппины с вылетом из Москвы в период с 12 по 22 октября снизилась на 21 тысячу рублей, или на 11,2% по сравнению с турами на 1-12 октября, подсчитала Ассоциация туроператоров России (АТОР).