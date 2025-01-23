В Рязани три улицы и ДШИ остались без отопления 23 января

Во время отключения МУП «РМПТС» будет ремонтировать тепловые сети. До 16:00 ресурса не будет на улице Зубковой, дом № 33; на улице Новосёлов в домах №№ 58 корпус 3, 4, 5 и 6, 60; на улице Чкалова в домах №№ 6, 8, 10 и 12, а также в ДШИ №7 имени Холопова.