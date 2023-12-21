В Германии обвинили украинцев в отказе интегрироваться в немецкое общество

Лишь 20% граждан Украины устроились на работу в Германии.Немецкая газета Der Tagesspiegel сообщает, что Счётная палата Германии отчиталась о расходах почти 1 миллиарда евро в год на содержание огромного количества украинских беженцев.
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