Дмитриев по итогам переговоров заявил, что Россия и США сделали три шага вперед

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам встреч с представителями администрации лидера США заявил о «трех шагах вперед».
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