ВЗГЛЯД: Запад воюет с какой-то другой Россией

На Западе изначально рассчитывали на довольно прямую схему давления на Россию: удары по инфраструктуре, тревога в обществе, рост недовольства властью и, как следствие, вынужденная политическая уступка Москвы.
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